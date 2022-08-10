Тегеран, 10 августа, 2022, 07:32 — ИА Регнум. 9 августа вице-президент Федерации мотоциклов и автомобилей Исламской Республики Иран (МАФИРИ) Фирузе Сейед Мехди заявил, что самая молодая иранская мотогонщица Хасти Резаи примет участие в чемпионате мира в Турции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Хасти Резаи — 15-летняя иранская мотогонщица, которая недавно завершила свою регистрацию для участия в чемпионате мира в Турции. Это второй случай, когда иранская женщина была отправлена на зарубежные соревнования за последний год и за всю историю мотоспорта.

Согласно статистике, Резаи начала кататься на мотоциклах для мотокросса в 2016 году, когда ей было всего девять лет, а с десяти лет она начала профессионально ездить на мотоцикле, принимая участие в национальных соревнованиях.

Чемпионат мира в Турции пройдет в Афьоне (Турция) в сентябре 2022 года с участием лучших женщин-мотоциклисток мира.