Тегеран, 10 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Иранский спутник «Хайям» был успешно запущен со станции в Казахстане при сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Согласно данным IRNA, отечественный спутник «Хайям» был запущен ракетой «Союз» с казахстанского космодрома Байконур. Иранский спутник нацелен на повышение производительности сельского хозяйства, мониторинг водных ресурсов и борьбу со стихийными бедствиями.

Министр связи и информационных технологий Ирана Исса Зарепур, который посетил Казахстан для запуска «Хайяма», заявил в видеообращении, что Иранское космическое агентство продолжит научно-техническое сотрудничество со странами, которые являются пионерами в космической отрасли.

«Страна развивает внутренний потенциал и будет продолжать такое сотрудничество в целях удовлетворения своих потребностей и ускорения процесса развития космической техники», — отметил иранский министр связи и информационных технологий.