Пекин, 10 августа, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Закон о поддержке развития производства полупроводников в Соединенных Штатах нужен Вашингтону для преодоления технического доминирования Китая в микроэлектронике. Об этом передает китайский телеканал CGTN.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Двухпартийное соглашение о возрождении американских инноваций было принято в ответ на растущее техническое доминирование Китая в этой области», — говорится в публикации телеканала.

Авторы отмечают, что США боятся, что производители электроники продолжат переводить свои производственные мощности в Китай и лишат Вашингтон возможности зарабатывать сверхприбыли в этой сфере. При этом одна из главных целей развития производства полупроводников для США это развитие военно-промышленного комплекса, в том числе и в сфере производства высокоточного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден подписал закон о поддержке развития производства полупроводников в стране. Согласно закону, предполагается выделение $53,2 млрд на развитие производства.