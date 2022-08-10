Красноярск, 10 августа, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Промежуточные итоги сезона активности клещей подводятся в Красноярском крае. Как сообщил 10 августа в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, не обошлось без летальных случаев. Умерли три человека — жители Манского, Минусинского и Иланского районов в возрасте от 35 до 70 лет.

34.rospotrebnadzor.ru Клещ

«Причиной двух случаев явилось заболевание клещевым вирусным энцефалитом, а третий произошёл вследствие заражения сибирским клещевым тифом», — подчеркнул Горяев, добавив, что все три человека были не привиты.

Лучшей защитой от опасных последствий заболевания или летального исхода специалист назвал вакцинацию.

В целом, подводя предварительные итоги, специалисты делают вывод, что в крае количество контактов населения с клещами не превышает среднемноголетних цифр. Однако при анализе обращаемости жителей региона в медучреждения за последние три недели наблюдается значительно большее число случаев присасывания, чем обычно в этот период года. По словам Дмитрия Горяева, это связано со сдвигом активности клещей из-за погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала клещевого сезона и до 1 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 10 310 обращений в медорганизации по поводу присасывания клещей, что ниже среднемноголетних значений.