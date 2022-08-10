Москва, 10 августа, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Более 200 пилотов Boeing дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран» намерен сократить крупнейший грузовой авиаперевозчик «Волга-Днепр». Об этом 10 августа сообщает РБК.

Goodfon.ru Boeing

Уточняется, что пилоты получили уведомление о предстоящем увольнении в связи с сокращением их должностей в конце июля. Были сохранены лишь несколько экипажей, на случай, если Минтранс России выдаст разрешение на возвращение самолетов Boeing иностранным лизинговым компаниям.

Поясняется, что сокращение численности персонала — это вынужденная мера, которая будет проводиться в несколько этапов с целью получить возможность консервации флота. В связи с санкционными мерами авиаперевозчик «Волга-Днепр» приостанавливает эксплуатацию иностранных авиалайнеров и будет рассматривать в качестве замены им имеющиеся на рынке отечественные самолёты, в том числе Ил-76 и Ил-96.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России начали разбирать на запчасти иностранные авиалайнеры в связи с отсутствием поставок запасных частей из-за западных санкций.