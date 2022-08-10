Надым, Ямало-Ненецкий АО, 10 августа, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Надыме (ЯНАО) появится памятник защитникам Донбасса. А сквер, где он будет стоять обретёт имя Миротворцев, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба администрации Надымского района В Надыме определили место для сквера Миротворцев

Решение о расположении монумента и сквера возле торгового центра «Надым» было принято на расширенном заседании градостроительного совета.

«Таким образом, мы отдадим дань памяти тем, кто в разные годы нёс службу в горячих точках, а также поддержим ребят, которые принимают участие в спецоперации», — подчеркнул глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Зачастую памятные знаки и места устанавливаются уже после завершения спецопераций и разрешения конфликтов. Но история творится здесь и сейчас, отметил председатель Ямало-Ненецкой окружной ассоциации организаций ветеранов боевых действий Николай Коробов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Ямала помогают восстановить в Волновахе (ДНР) школу, больницу, станцию переливания крови и другие социальные объекты.