Чебоксары, 10 августа, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Чувашии полученные из федерального бюджета средства на размещение и питание беженцев из Донбасса вернут в резервный фонд регионального правительства. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В резервный фонд республиканского правительства направят средства из федерального бюджета, перечисленные для возмещения расходов на размещение и питание эвакуированных в Чувашию граждан Донбасса и Украины. В региональную казну поступило 31 087,2 тыс. рублей.

Главными распорядителями данных средств являются три министерства, которым поручено обеспечить восстановление части средств резервного фонда чувашского правительства: минздраву — 15 376,9 тыс. рублей, минтруду — 9945,4 тыс. рублей, минобразования – 5764,9 тыс. рублей.

Отметим, что средства на организацию пунктов временного размещения, проживание и питание беженцев выделялись из резервного фонда республиканского правительства.

Напомним, что в Чувашию из регионов Донбасса прибыли более 1,4 тыс. граждан. По состоянию на 27 июля, подано 245 заявлений от беженцев о получении российского гражданства, из них официально стали гражданами России 63 человека.

Как сообщало ИА REGNUM , эвакуированные в Чувашию граждане Донбасса и Украины живут в санаториях «Алый парус», «Мечта», «Салампи», «Чуварлейский бор», «Вега», «ТрансСтройТех» и Каршлыхском доме-интернате.