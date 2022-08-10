Пекин, 10 августа, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Всемирная конференция роботов 2022 года (WRC 2022) пройдет с 18 по 21 августа в Пекине, сообщает Пекинская ассоциация науки и технологий, передает 19 августа агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Робокоп». Реж. Пауль Верхувен. 1987. США Робот

Во время конференции будет представлено более 500 комплектов роботов, и более 30 из них дебютируют в Пекине. Конференция, которая будет проходить как онлайн, так и оффлайн, включает в себя три крупных мероприятия, включая форум, выставку и конкурс.

WRC 2022 пригласила более 300 гостей из 15 стран и регионов мира, которые поделятся на форуме передовыми научными достижениями и тенденциями развития в области робототехники.

На выставке будут представлены роботы в таких областях применения, как медицинские услуги, логистика, сельское хозяйство, архитектура, производство и добыча полезных ископаемых.