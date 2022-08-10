Владивосток, 10 августа, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Приморском крае усилят меры безопасности в местах массового скопления людей накануне Восточного Экономического форума-2022, 1 сентября и Единого дня голосования. В регионе проводят антитеррористические тренировки и проверяют учреждения образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM ВЭФ

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В дни проведения ВЭФ с 5 по 8 сентября следить за порядком во Владивостоке будут более четырёх тысяч сотрудников полиции и Росгвардии. На время мероприятия запретят использование воздушного пространства над столицей Приморья, движение судов в её акваториях и проезд большегрузов по территории города, а также перевозку опасных грузов. В расположенных рядом с Владивостоком районах из-за ВЭФ будет отложен охотничий сезон.

До сентября будут проверены все владельцы огнестрельного оружия в Приморье. Нарушителей оштрафуют, оружие будут изымать. Уже лишились своего оружия более 600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум в 2022 году будет проходить с 5 по 8 сентября. На мероприятие приедет президент России Владимир Путин.