Шэньчжэнь, Китай, 10 августа, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Китайский мегаполис Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая ускоряет строительство более 30 железнодорожных и скоростных маршрутов до соседних городов, чтобы создать то, что он называет «получасовым жизненным и экономическим кругом», сообщает 10 августа газета China Dalily.

Hawyih Шэньчжэнь

По данным транспортного бюро Шэньчжэня, объем междугородних перевозок между мегаполисом провинции Гуандун и городами Дунгуань и Хуэйчжоу составляет около 1,36 млн человек в день. Большинство из них являются деловыми путешественниками, а модель междугородних поездок на работу уже начала формироваться, говорится в заявлении компании.

По оценкам бюро, с развитием и интеграцией района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао к 2035 году пассажиропоток между тремя городами достигнет примерно 5,2 млн человек в день, а количество пассажиров в пригородных поездах достигнет отметки в 3 млн человек.

На автомобильные перевозки приходится около 85% всех поездок, совершаемых в этом районе, и поэтому укрепление дорожной связи является одной из главных задач. Количество скоростных автомагистралей и дорог, пересекающих город, увеличится соответственно до 12 и 44 с нынешних 35.

Кроме того, количество маршрутов поездов увеличится с 4 до 15 маршрутов, а около 17 объектов городского метро в трех городах будут расширены для соединения друг с другом. Например, линии метро Шэньчжэня 10, 11 и 22 будут связаны с Дунгуанем, а линия 14 будет связана с Хуэйчжоу.

В этом году в Шэньчжэне строятся десять проектов междугороднего метро общей протяженностью около 351 км и объемом инвестиций около 187,2 млрд юаней ($27,7 млрд). Заместитель директора Южно-Китайской городской исследовательской ассоциации Сунь Бушу сказал, что столица провинции Гуанчжоу уже построила две линии метро до своего города-спутника Фошань, а Шэньчжэнь отстает.

По сравнению с национальными железнодорожными сетями, которые в основном обслуживают деловые поездки и туризм, междугородние линии метро обслуживают пассажиров и играют более важную роль в обмене, добавил он. Он подчеркнул, что транспортная инфраструктура может способствовать свободному перемещению основных элементов между городами и способствовать развитию.

«С одной стороны, Шэньчжэнь с дефицитом земли может использовать это преимущество для реализации крупных проектов, а с другой стороны, окружающие города получают больше возможностей для роста», — сказал он.

24-километровый мост Шэньчжэнь-Чжуншань, который протянется с востока на запад через реку Чжуцзян, соединит Шэньчжэнь с Чжуншанем к 2024 году, сократив время транспортировки между двумя городами с 2 часов до всего 20 минут.