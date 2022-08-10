Нью-Дели, 10 августа, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В штате Западная Бенгалия, расположенном на западе Индии, в результате столкновения переполненной пассажирами авторикши с автобусом погибли девять человек, ещё шесть получили различные ранения. Об этом со ссылкой на полицию 10 августа сообщает телеканал NDTV.

(сс) Lingaraj GJ Автомобильное движение в Индии

По информации телеканала, в авторикше, когда произошло лобовое столкновение с автобусом, находилось более 10 человек, при норме до четырёх человек. Полиция допускает, что число погибших в результате этого ДТП может возрасти.

Соболезнования в связи с трагедией выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он также объявил о выплате компенсации семьям погибших в размере 200 тыс. индийских рупий (более $2,5 тыс.) и пострадавшим в размере 50 тыс. индийских рупий (более $600).

Как сообщало ИА REGNUM, в индийском штате Уттар-Прадеш в результате столкновения двухэтажных пассажирских автобусов погибли не менее восьми человек, ранения получили ещё около 20 пассажиров.