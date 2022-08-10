Ульяновск, 10 августа, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, приближаясь к уровню, который был в апреле. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативной информации ведомства, 9 августа в регионе официально выявлено 98 носителей новой коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем с 20 апреля.

Всего в Ульяновской области проведено 2 209 190 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 9 августа сделано 2638 тестов.

Напомним, что 7 и 8 августа официально подтверждено 94 и 92 случая заражения коронавирусом. Более 90 новых носителей инфекции выявляются в области третьи сутки подряд.

Как сообщало ИА REGNUM , с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 204 969 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 199 481 пациент, скончались 4726 ковид-больных.