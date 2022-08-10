Наньчан, Китай, 10 августа, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Китай завершил строительство первой в стране экспериментальной линии независимой разработки с использованием технологии редкоземельной постоянной магнитной левитации, сообщает 10 августа газета China Daily.

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Получившая название «Радуга» линия на магнитной подвеске длиной около 800 метров была построена в уезде Синго провинции Цзянси на востоке Китая. Пробная линия, совместно разработанная Университетом науки и технологий Цзянси, компаниями China Railway Liuyuan Group (CRL Group), China Railway Hi-Tech Industry Co Ltd и Китайским Национальным центром инноваций в области редкоземельных функциональных материалов, может быть применена для перевозки надземных поездов со средней и низкой скоростью движения и вместимостью.

При расчетной максимальной скорости 80 км/ч железнодорожная система теперь может обслуживать двухвагонный поезд на магнитной подвеске вместимостью 88 человек. Транзитная система оснащена навигационной спутниковой системой BeiDou, технологиями 5G и интеллектуального зондирования. Рельсовый путь с использованием редкоземельной технологии PML может удерживать поезда в подвешенном состоянии, что является энергосберегающим и экологически чистым.

Генеральный менеджер CRL Group Чэнь Годун, сказал, что «Радуга» — это экономичный способ железнодорожного транзита, который имеет широкие возможности применения, такие как живописные места, стыковки с терминалами аэропортов, бизнес-центры и небольшие города.