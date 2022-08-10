Вашингтон, 10 августа, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддерживает дружеские отношения в НАТО не только с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с некими другими лидерами. Об этом заявил экс-постпред США при Североатлантическом альянсе Иво Даалдер в статье для Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны — члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — заявил он.

Даалдер отметил, что Эрдоган закупает у России и вооружения, в частности зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Также дипломат оказался возмущен встречей Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, а также отказом турецкого президента поддержать антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие СМИ заявили о возможных переговорах между президентами Турции и Сирии Реджепом Тайпом Эрдоганом и Башаром Асадом. Отмечалось, что диалог может состояться по предложению российского лидера Владимира Путина.