Онгудайский район, Алтай, 10 августа, 2022, 06:31 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 674 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В 624 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 35 587. За сутки выявлено 59 новых носителей, диагноз подтвердился у жителей Онгудайского, Шебалинского, Майминского и других районов, а также Горно-Алтайска.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 48, за весь период — 34 526. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки – 1020, за весь период – 490 583», — добавили в оперштабе.