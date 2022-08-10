Южно-Сахалинск, 10 августа, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Стадо коров облюбовало себе место для лежбища на берегу моря рядом с популярной достопримечательностью на острове Кунашир. Информация об этом появилась 9 августа в социальных сетях.

Matthias Zomer Коровы

На фотографиях, выложенных на канале, запечатлены коровы, безмятежно лежащие на морском берегу среди выброшенной морем на сушу морской капусты. Стадо выглядит достаточно необычно.

На второй фотографии, сделанной с другого ракурса, коровы отдыхают на фоне знаменитой курильской достопримечательности — скалы-останца Чёртов палец, она же Монах. Это место очень популярно у туристов, отсюда открывается замечательный вид на бухту и вулкан Тятя.