Харбин, Китай, 10 августа, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Поскольку 5G становится важной силой в изменении медиа, сектор должен прилагать больше усилий для использования цифровых технологий для создания контента, который является более интерактивным, мобильным и визуальным с точки зрения его международного воздействия, заявили китайские эксперты, передает 9 августа газета China Daily.

Accomm.com 5G

Комментарии экспертов были связаны с созданием Китаем крупнейшей в мире сети 5G, которая закладывает прочную основу для новаторского применения передовых технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, которые могут быть использованы в средствах массовой коммуникации. Президент компании China International Publishing Group Ду Чжаньюань сказал, что технологическая революция, ставшая возможной благодаря 5G, является важной силой в изменении средств массовой информации и общественного мнения.

Информационная инфраструктура всегда была важным фактором в международной коммуникации, и страна с самыми передовыми коммуникационными технологиями с большей вероятностью будет влиять на тенденции глобальной коммуникации, сказал Ду на форуме на Всемирной конференции5G2022 года в столице провинции Хэйлунцзян городе Харбине на северо-западе Китая.

Согласно последним данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, по состоянию на июнь сеть 5G в Китае охватывала 1,85 млн базовых станций и насчитывала 455 млн абонентов мобильной связи.

Член Постоянного комитета провинциального комитета Коммунистической партии Китая по Хэйлунцзяну и глава отдела пропаганды комитета Хэ Лянцзюнь сказал, что средства массовой информации были одними из первых секторов, преобразованных 5G. Он сказал, что коммуникационные приложения, работающие на базе 5G, могут создать для пользователей захватывающий мультимедийный опыт, что, несомненно, окажет положительное и далеко идущее влияние на бизнес-модели и многие другие аспекты жизни.

Заместитель главного редактора газеты China Daily Сунь Шанву сказал, что большая пропускная способность 5G, низкая задержка, надежность и широкое подключение позволят ему продвигать реформы и инновации в каждой отрасли, как только беспроводные технологии станут переплетены, и добавил, что 5G также придаст новую энергию международной коммуникации и поможет создать прекрасное новое видение глобальных обменов.

China Daily активно использует цифровые технологии для содействия конвергенции средств массовой информации и делает контент более интерактивным, мобильным и наглядным для международного общения.

«Сочетание 5G и искусственного интеллекта означает, что у нас будет более захватывающее, умное и связанное будущее, которое еще больше изменит медиаиндустрию», — сказал вице-президент по глобальному рынку производителя полупроводниковых чипов Qualcomm Хоу Минцзюань .

Средства массовой информации — это всего лишь один сектор, претерпевающий большие изменения в результате внедрения 5G. В настоящее время в Китае реализуется более 2400 промышленных интернет-проектов 5G, при этом беспроводные технологии применяются в широком спектре секторов, включая транспорт, горнодобывающую промышленность, медицинское обслуживание, образование, культуру и туризм, согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий.

Промышленный интернет относится к конвергенции промышленных систем и передовых вычислений, аналитики, зондирования и новых уровней подключения. Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь ранее заявил, что потребительский интернет Китая и промышленный интернет, работающие на базе 5G, вышли на скоростную полосу, что делает Китай одним из лидеров в области глобальных инноваций и развития.