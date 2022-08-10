Краснодар, 10 августа, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края снял арест с судна, стоящего в порту Туапсе. Первая инстанция удовлетворила заявление владельца теплохода Lider Bulut под флагом Камеруна — компании, зарегистрированной на Маршалловых островах. Также был снят запрет капитану морского порта выдавать судну разрешение на выход из акватории порта. Вердикт подлежит немедленному исполнению, но может быть обжалован в суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня вынесения, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Заявителем выступил ответчик по делу — компания «ЕЛОУ РОУЗ Шиппинг ЛТД ИМО». Обеспечительные меры были наложены в июле 2022 года по требованию Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба».

Ранее ответчик попросил заменить наложенные меры на обеспечение в виде денежных средств в размере 65 млн рублей, которые вносятся на депозит суда. Суд просьбу удовлетворил.

Также в материалы дела от истца поступило подтверждение о подаче основного иска в арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Этим иском с иностранной компании взыскивается долг за услуги, послуживший основанием для ареста судна.

Напомним, в июне 2022 года «Морспасслужба» оказывала услуги судну, севшему на мель, в том числе связанные с недопущением разлива нефтепродуктов. Именно стоимость оказанных услуг в размере 65 млн рублей ФГБУ и пытается взыскать через суд.