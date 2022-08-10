Чунцин, Китай, 10 августа, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Третий год подряд Чунцин возглавляет список городов Китая по ночной экономике, согласно отчету, опубликованному на церемонии открытия Фестиваля ночной жизни Чунцина 2022 года на Большой театральной площади, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Чунцин

Ночная экономика относится к деловой активности, которая происходит с 18:00 до 6:00 в сфере услуг, включая магазины, общественное питание, развлечения и досуг. Это новая сила в экономике Китая.

С 2019 года власти по всей стране усилили меры по развитию ночной экономики и стимулированию деловой активности после наступления сумерек, а также более позднего закрытия музеев и художественных галерей.