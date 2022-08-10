Челябинск, 10 августа, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Авиасообщение между Челябинском и Ханты-Мансийском может быть восстановлено. Об этом заявил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

ИА REGNUM Челябинск

Как пишет ТАСС, этот вопрос намерены решить власти Южного Урала и Югры. Возобновить регулярное авиасообщение планируется в 2023 году.

Также возможно открытие сообщения между Челябинском и Нижневартовском. «Считаю это важным направлением нашего сотрудничества», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа делегация Челябинской области во главе с губернатором посетила Югру.