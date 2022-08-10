Токио, 10 августа, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед новыми назначениями, которые проводит премьер-министр Фумио Кисида. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Сообщается, что в ходе экстренного заседания японского правительства все члены подали заявления об отставке. Кисида принял их прошения. Предполагается, что в ближайшее время премьер-министр Японии огласит новый состав правительства страны.

Отметим, что в Японии перед переназначениями в правительстве необходима процедура отставки для его членов. При этом все подавшие в отставку министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Агентство подчеркивает, что решение о формировании нового состава правительства Кисида принял из-за снижения уровня поддержки со стороны жителей Японии.