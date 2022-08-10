Пекин, 10 августа, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Соответствующие органы власти Китая потребовали приложить усилия для усиления контроля за производством и хранением лекарств, которые находятся в дефиците, и лекарств, которые были отобраны для централизованных закупок, сообщает 10 августа газета China Daily.

Лекарства

Укрепляя обмен информацией, соответствующие органы должны улучшить многоуровневое управление лекарственными средствами и проинструктировать производителей о предоставлении информации и увеличении производственных мощностей, говорится в циркуляре, совместно выпущенном четырьмя государственными органами КНР, включая Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) и Национальное управление по медицинским изделиям.

Список лекарств, подлежащих тщательному мониторингу, будет открыт для дальнейшей корректировки, как и список производителей, говорится в циркуляре. MIIT заявило, что будет сотрудничать с соответствующими департаментами для анализа информации, связанной с производством и запасами лекарств, а также для проведения регулярных проверок.