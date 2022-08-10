Пекин, 10 августа, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Канцелярия по делам Тайваня Госсовета КНР и Информационное бюро Госсовета КНР опубликовали «Белую книгу» под названием «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», сообщает 10 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Белая книга» была выпущена, чтобы подтвердить тот факт, что Тайвань является частью Китая, продемонстрировать решимость Коммунистической партии Китая (КПК) и китайского народа и их приверженность национальному воссоединению, а также подчеркнуть позицию и политику КПК и китайского правительства в новую эпоху.

Тайвань принадлежал Китаю с древних времен. Согласно «белой книге», это утверждение имеет прочную основу в истории и юриспруденции. Резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН является политическим документом, воплощающим принцип «одного Китая», юридическая сила которого не оставляет места для сомнений и признана во всем мире, говорится в «белой книге».

Принцип «одного Китая» представляет собой всеобщий консенсус международного сообщества; он согласуется с основными нормами международных отношений, говорится в белой книге.

«Мы — единый Китай, а Тайвань — часть Китая. Это неоспоримый факт, подтвержденный историей и законом. Тайвань никогда не был государством; его статус как части Китая неизменен», — говорится в белой книге.

КПК привержена исторической миссии решения тайваньского вопроса и осуществления полного воссоединения Китая. Под ее решительным руководством люди по обе стороны Тайваньского пролива совместно работали над деэскалацией напряженности. Согласно «белой книге», они встали на путь мирного развития и добились многих прорывов в улучшении отношений между двумя странами.

Под руководством КПК за последние семь десятилетий в отношениях между двумя сторонами был достигнут большой прогресс, особенно с тех пор, как прекратилось отчуждение. Расширение обменов, более широкое сотрудничество и более тесное взаимодействие принесли ощутимую пользу людям, особенно жителям Тайваня. Это в полной мере демонстрирует, что дружба и сотрудничество по обе стороны пролива взаимовыгодны, говорится в белой книге.

«Реализация полного национального воссоединения обусловлена историей и культурой китайской нации и определяется импульсом и обстоятельствами, связанными с нашим национальным возрождением. Никогда прежде мы не были так близки, уверены в себе и способны достичь цели национального возрождения. То же самое верно, когда речь идет о нашей цели полного национального воссоединения», — говорится в белой книге.

Согласно «Белой книге», развитие и прогресс Китая — в частности, великие достижения за четыре десятилетия реформ, открытости и модернизации — оказали глубокое влияние на исторический процесс решения тайваньского вопроса и осуществления полного национального воссоединения.

Внешние силы поощряли и провоцировали сепаратистов; они усилили напряженность и конфронтацию в районе пролива и подорвали мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это противоречит основополагающим глобальным тенденциям мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества и идет вразрез с пожеланиями международного сообщества и чаяниями всех народов, говорится в белой книге.

Опора на внешние силы ничего не даст тайваньским сепаратистам, а использование Тайваня для сдерживания Китая обречено на провал. Колесо истории катится к национальному воссоединению, и его не остановит ни один человек или какая-либо сила, говорится.

Мирное воссоединение и принцип «одна страна, две системы» являются нашими основными принципами решения тайваньского вопроса и наилучшим подходом к осуществлению национального воссоединения. Воплощая китайскую мудрость — мы процветаем, обнимая друг друга. Они в полной мере учитывают реалии Тайваня и способствуют долгосрочной стабильности на Тайване после воссоединения, сказано в документе.

«Чтобы осуществить мирное воссоединение, мы должны признать, что материковая часть и Тайвань имеют свои собственные различные социальные системы и идеологии. Принцип «одна страна, две системы» является наиболее всеобъемлющим решением этой проблемы. Это подход, основанный на демократических принципах, демонстрирующий добрую волю, направленный на мирное урегулирование тайваньского вопроса и приносящий взаимную выгоду. Различия в социальной системе не являются ни препятствием для воссоединения, ни оправданием сепаратизма. Мы готовы создать огромное пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для сепаратистской деятельности в любой форме», — говорится в белой книге.

«Мы будем работать с величайшей искренностью и приложим все усилия для достижения мирного воссоединения. Но мы не откажемся от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры. Это делается для защиты от внешнего вмешательства и любой сепаратистской деятельности. Это никоим образом не направлено против наших соотечественников-китайцев на Тайване. Применение силы было бы последним средством, принятым при непреодолимых обстоятельствах», — добавляется в ней.

Будущее Тайваня зависит от воссоединения Китая, а благополучие народа Тайваня зависит от возрождения китайской нации. «Мы объединим усилия с нашими соотечественниками-китайцами на Тайване, чтобы стремиться к национальному воссоединению и возрождению», — сказано в книге.

Как только мирное воссоединение будет достигнуто в рамках «одной страны, двух систем», это заложит новые основы для дальнейшего прогресса Китая и достижения национального возрождения. В то же время это создаст огромные возможности для социально-экономического развития Тайваня и принесет ощутимую пользу народу Тайваня. Мирное воссоединение принесет пользу не только китайской нации, но и всем народам и международному сообществу в целом, говорится в белой книге.