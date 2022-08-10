Устранить правящую партию Тайваня. Китай выпустил белую книгу воссоединения
Пекин, 10 августа, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Канцелярия по делам Тайваня Госсовета КНР и Информационное бюро Госсовета КНР опубликовали «Белую книгу» под названием «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», сообщает 10 августа газета China Daily.
«Белая книга» была выпущена, чтобы подтвердить тот факт, что Тайвань является частью Китая, продемонстрировать решимость Коммунистической партии Китая (КПК) и китайского народа и их приверженность национальному воссоединению, а также подчеркнуть позицию и политику КПК и китайского правительства в новую эпоху.
Тайвань принадлежал Китаю с древних времен. Согласно «белой книге», это утверждение имеет прочную основу в истории и юриспруденции. Резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН является политическим документом, воплощающим принцип «одного Китая», юридическая сила которого не оставляет места для сомнений и признана во всем мире, говорится в «белой книге».
Принцип «одного Китая» представляет собой всеобщий консенсус международного сообщества; он согласуется с основными нормами международных отношений, говорится в белой книге.
КПК привержена исторической миссии решения тайваньского вопроса и осуществления полного воссоединения Китая. Под ее решительным руководством люди по обе стороны Тайваньского пролива совместно работали над деэскалацией напряженности. Согласно «белой книге», они встали на путь мирного развития и добились многих прорывов в улучшении отношений между двумя странами.
Под руководством КПК за последние семь десятилетий в отношениях между двумя сторонами был достигнут большой прогресс, особенно с тех пор, как прекратилось отчуждение. Расширение обменов, более широкое сотрудничество и более тесное взаимодействие принесли ощутимую пользу людям, особенно жителям Тайваня. Это в полной мере демонстрирует, что дружба и сотрудничество по обе стороны пролива взаимовыгодны, говорится в белой книге.
Согласно «Белой книге», развитие и прогресс Китая — в частности, великие достижения за четыре десятилетия реформ, открытости и модернизации — оказали глубокое влияние на исторический процесс решения тайваньского вопроса и осуществления полного национального воссоединения.
Действия властей Демократической прогрессивной партии Тайваня привели к напряженности в отношениях между двумя сторонами, поставили под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также подорвали перспективы и ограничили пространство для мирного воссоединения. Это препятствия, которые необходимо устранить для продвижения процесса мирного воссоединения, говорится в белой книге.
Внешние силы поощряли и провоцировали сепаратистов; они усилили напряженность и конфронтацию в районе пролива и подорвали мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это противоречит основополагающим глобальным тенденциям мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества и идет вразрез с пожеланиями международного сообщества и чаяниями всех народов, говорится в белой книге.
Опора на внешние силы ничего не даст тайваньским сепаратистам, а использование Тайваня для сдерживания Китая обречено на провал. Колесо истории катится к национальному воссоединению, и его не остановит ни один человек или какая-либо сила, говорится.
Мирное воссоединение и принцип «одна страна, две системы» являются нашими основными принципами решения тайваньского вопроса и наилучшим подходом к осуществлению национального воссоединения. Воплощая китайскую мудрость — мы процветаем, обнимая друг друга. Они в полной мере учитывают реалии Тайваня и способствуют долгосрочной стабильности на Тайване после воссоединения, сказано в документе.
Будущее Тайваня зависит от воссоединения Китая, а благополучие народа Тайваня зависит от возрождения китайской нации. «Мы объединим усилия с нашими соотечественниками-китайцами на Тайване, чтобы стремиться к национальному воссоединению и возрождению», — сказано в книге.
Как только мирное воссоединение будет достигнуто в рамках «одной страны, двух систем», это заложит новые основы для дальнейшего прогресса Китая и достижения национального возрождения. В то же время это создаст огромные возможности для социально-экономического развития Тайваня и принесет ощутимую пользу народу Тайваня. Мирное воссоединение принесет пользу не только китайской нации, но и всем народам и международному сообществу в целом, говорится в белой книге.