Петропавловск-Камчатский, 10 августа, 2022, 06:02 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском возле научной библиотеки обнаружили старую боевую мину. Снаряд ржавый, но тем не менее из находящихся рядом зданий эвакуировали людей, сообщило 10 августа ИА «Кам 24».

Управление Росгвардии по Ярославской области Мина

Читайте также: Ростовские спасатели обезвредили авиабомбу времен войны

Мину обнаружили, когда расчищали участок под строительство здания. Территорию рядом со снарядом оцепили.

«При проведении земельных работ обнаружена боевая мина со следами коррозии. Эвакуированы граждане из близлежащих зданий», — отметили в управлении МВД по Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа сапёры Донского спасательного центра обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны, обнаруженную в Красносулинском районе.