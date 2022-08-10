Исламабад, 10 августа, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Жертвами атаки террориста стали четверо военнослужащих в пакистанской провинции Северный Вазиристан. Об этом 9 августа сообщила газета Dawn со ссылкой на заявление Межведомственной пресс-службе (ISPR) армии Пакистана.

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Взрыв произошёл в военной колонне в районе Мир-Али округа Хайбер-Пахтунхва. Уточняется, что террорист направил на колонну начиненную взрывчаткой моторикшу.

«Пакистанская армия полна решимости устранить угрозу терроризма, и такие жертвы наших храбрых солдат не останутся безнаказанными», — говорится в сообщении ISPR.

Отмечается, что при взрыве пострадали семь человек, включая двух мирных жителей. Ответственность за взрыв никто из террористических организаций на себя не взял. Силовики провинции Северный Вазиристан начали расследовать обстоятельства произошедшего, чтобы установить связи террориста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пакистанский боевик, за поимку которого была назначена награда $ 3 млн, был убит в Афганистане вместе с тремя помощниками.