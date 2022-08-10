Архангельск, 10 августа, 2022, 05:59 — ИА Регнум. В арбитраж Архангельской области поступили банкротные иски от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в адрес двух застройщиков — московских ООО «КП Очередь 4» и ООО «КП Очередь 2». Заседания назначены на 5 и 12 сентября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковые заявления поданы 4 августа 2022 года.

В едином госреестре юрлиц ООО «КП Очередь 4» зарегистрировано в ноябре 2018 года. Владелец — Максим Повалюхин. Вторая компания принадлежит тому же лицу и создана также в 2018 году. В единой системе жилищного строительства ООО числятся частью группы компаний «М1 Девелопмент». Компании выступают застройщиками домов на улице Победы в Северодвинске. Дома рассчитаны на 423 квартиры, срок сдачи в эксплуатацию — четвертый квартал 2022 года.

Напомним, ранее фонд развития подал несколько банкротных исков к компаниям и из других регионов, в том числе к кемеровскому ООО «Строительная компания «Сити-Строй», хабаровским стройкомпаниям «Аметист» и «Томари-Оро».