Благовещенск, 10 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Гребень паводка ждут ещё в нескольких населённых пунктах Приамурья. Уровень воды уже поднимается возле посёлка Поляковского и села Ураловки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

04.mchs.gov.ru Паводок. Горный Алтай

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За сутки воды в реке Зее возле Ураловки стала выше более, чем на три метра и продолжает продниматься, превышена отметка «неблагоприятное явление». В Поляковском рост составил 2,7 метра. Прогнозируется также выход воды на пойму в населённых пунктах, расположенных на Зее между сёлами Мазаново и Белогорье.

Ожидается подъём воды в реке Амур возле Благовещенска и сёл Джалинда, Черняево, Сергеевка, Гродеково до уровня неблагоприятного явления, близкого к опасному.

«Уровни на Среднем Амуре будут расти, гребень паводка ожидается с 13 по 16 августа. По предварительному прогнозу в эти даты неблагоприятные уровни воды будут в Поярково и Константиновке, в Иннокентьевке с 14 по 16 августа возможно «опасное явление», — также отметили в правительстве Приамурья.

В целом прогнозируется, что паводок в этом году будет краткосрочным и менее тяжёлым, чем год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, на уровне опасного гидрологического явления находится воды в реке Зея возле села Ивановка. В населённом пункте подтоплены 77 домов. В целом по области паводком повреждены 60 км дорог и восемь мостов. Остаются без транспортного сообщения 28 населённых пунктов.