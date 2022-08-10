Паводок продолжает угрожать населённым пунктам Амурской области
Благовещенск, 10 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Гребень паводка ждут ещё в нескольких населённых пунктах Приамурья. Уровень воды уже поднимается возле посёлка Поляковского и села Ураловки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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За сутки воды в реке Зее возле Ураловки стала выше более, чем на три метра и продолжает продниматься, превышена отметка «неблагоприятное явление». В Поляковском рост составил 2,7 метра. Прогнозируется также выход воды на пойму в населённых пунктах, расположенных на Зее между сёлами Мазаново и Белогорье.
Ожидается подъём воды в реке Амур возле Благовещенска и сёл Джалинда, Черняево, Сергеевка, Гродеково до уровня неблагоприятного явления, близкого к опасному.
В целом прогнозируется, что паводок в этом году будет краткосрочным и менее тяжёлым, чем год назад.
Как сообщало ИА REGNUM, на уровне опасного гидрологического явления находится воды в реке Зея возле села Ивановка. В населённом пункте подтоплены 77 домов. В целом по области паводком повреждены 60 км дорог и восемь мостов. Остаются без транспортного сообщения 28 населённых пунктов.