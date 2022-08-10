Красноярск, 10 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Очередная трагедия на воде произошла в Красноярском крае. 9 августа 2022 года в Красноярске в реке Енисей утонул 16-летний подросток.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Енисей. Красноярск

Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону, по данному факту проводится проверка.

Мальчик погиб, утонув в Енисее в районе дома по улице Капитанская. Предварительно установлено, что днём 9 августа подросток вместе со своим братом и родственниками отдыхал на берегу реки. Примерно в 18:00 взрослые и дети стали собираться домой.

Подросток решил искупаться ещё раз, в этот момент взрослые отвлеклись и потеряли его из виду. Обувь ребёнка на берегу заметил его дядя. Он попытался спасти мальчика, но не смог его обнаружить.

Тело погибшего позже извлекли из водоёма спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным краевого МЧС, с начала лета в Красноярском крае утонули уже десять детей.

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