Китай готовит к запуску второй лабораторный модуль для космической станции
Пекин, 10 августа, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Второй лабораторный модуль китайской космической станции был отправлен на космодром в южной островной провинции Хайнань, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.
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Модуль «Тяньхэ»
По данным Китайского агентство пилотируемых космических полетов, лабораторный модуль «Мэнтянь» будет собран и испытан, как и планировалось, на космодроме Вэньчан.
Помещения и оборудование на самом космодроме находятся в хорошем состоянии. Все системы, задействованные в миссии, проходят планомерную подготовку, сообщило агентство.