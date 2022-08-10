Пекин, 10 августа, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Второй лабораторный модуль китайской космической станции был отправлен на космодром в южной островной провинции Хайнань, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Цитата из видео на YouTube Модуль «Тяньхэ»

По данным Китайского агентство пилотируемых космических полетов, лабораторный модуль «Мэнтянь» будет собран и испытан, как и планировалось, на космодроме Вэньчан.

Помещения и оборудование на самом космодроме находятся в хорошем состоянии. Все системы, задействованные в миссии, проходят планомерную подготовку, сообщило агентство.