Челябинск, 10 августа, 2022, 05:48 — ИА Регнум. В Челябинске с 10 августа поднялись цены на проезд в муниципальном общественном транспорте. Об этом пишут СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

При оплате за наличный расчёт стоимость проезда поднялась с 23 до 30 рублей. При этом проезд по транспортной карте не подорожал.

Нововведение касается трамваев, троллейбусов и муниципальных автобусов. При этом стоимость месячного проездного снизилась с 1400 до 1100 рублей.

Добавим, также расширяются возможности по приобретению проездных. Теперь их можно купить и у кондукторов.