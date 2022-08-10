Энергодар, Украина, 10 августа, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Повреждение инфраструктуры Запорожской АЭС при обстрелах со стороны украинских военных может привести к масштабному радиоактивному загрязнению, заявил глава городской администрации Александр Волга.

DENAMAX Запорожская АЭС

«Ударов со стороны националистов по энергоблоку не было. Обстрелу подверглись территории сухого хранения отработавшего ядерного топлива, которое расположено в непосредственной близости к шестому энергоблоку», — цитирует его ТАСС.

Волга добавил, что в случае повреждения инфраструктуры АЭС может произойти масштабная техногенная катастрофа. По его словам, выбросы радиоактивных веществ могут оказаться значительно серьезней, чем авария на Чернобыльской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что у властей есть план по эвакуации населения в случае чрезвычайного происшествия на Запорожской АЭС. По его словам, план постоянно корректируется в соответствии с обстоятельствами.