Вильнюс, 10 августа, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Российские поезда, следующие в Калининградскую область, отслеживают и сопровождают литовские вертолёты. Такое заявление сделал 9 августа журналист Дэниел Майклз в статье для газеты Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Майклз пояснил, что слежка и сопровождение российских поездов нужны, чтобы убедиться в том, что они не остановятся и с них не будут ничего сгружать, либо загружать. Как уточнил обозреватель, ссылаясь на данные МВД Литвы, по сравнению с 2020 годом количество вылетов патрульных вертолётов возросло в четыре раза.

Кроме того, Майклз отметил, что НАТО беспокоит будущее польско-литовского пограничного коридора, который находится между Белоруссией и Калининградской областью. Туристов настораживают царящие в данном районе тревожные настроения, что, в свою очередь, сказывается на польском бизнесе и отпугивает потенциальных инвесторов.

Так, например, экс-заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек рассказала, что в некоторых районах Польши люди уверены в том, что в Сувальском коридоре уже начались боевые действия.

«Мэр города Чеслав Ренкевич рассказал (лидеру Польши — ред.) Анджею Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, скоро может потребоваться господдержка», — добавил Майклз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России потребовал вывести транзит в Калининград из-под санкций Запада.