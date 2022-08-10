Москва, 10 августа, 2022, 05:37 — ИА Регнум. В среду, 10 августа, в Москве будет переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

В ночь на 11 августа в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +10… +12 °C.

Ветер северный 6−11 м/с, ночью — 3−8 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +20… +25 °C днём. Ночью — +7… +12 °C.

В четверг, 11 августа, днём в столице ожидается +24… +26 °C, по области +22… +27 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +8… +13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в столичный регион постепенно возвращается лето, с ростом температуры воздуха к выходным до +25… +31 °C.