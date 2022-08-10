Через обрушившийся в Приамурье мост вертолётом перевезли 380 человек
Благовещенск, 10 августа, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Людей, которые не смогли проехать через реку Малая Грязнушка в Приамурье из-за разрушения моста, эвакуируют вертолётом. За сутки перевезли 380 человек, свой путь после переправы они продолжают на автобусах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Амурской области.
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Мост обрушился из-за паводка на участке Зея-Тыгда. Люди, ехавшие по этой дороге, вынуждены оставлять свои машины. На восстановление проезда потребуется больше недели.
Он подчеркнул, что в Зее сложилась сложная транспортная ситуация. В целом ликвидация последствий паводка в регионе проходит штатно и без острых ситуаций.
Как сообщало ИА REGNUM, остаётся полностью залитым водой село Ивановка в Зейском районе Приамурья. В населённом пункте подтоплены все 77 домов.