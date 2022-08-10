Благовещенск, 10 августа, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Людей, которые не смогли проехать через реку Малая Грязнушка в Приамурье из-за разрушения моста, эвакуируют вертолётом. За сутки перевезли 380 человек, свой путь после переправы они продолжают на автобусах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Амурской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Размытый пирс

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Мост обрушился из-за паводка на участке Зея-Тыгда. Люди, ехавшие по этой дороге, вынуждены оставлять свои машины. На восстановление проезда потребуется больше недели.

«В районе размыва дежурит вертолет Амурской авиабазы, который сегодня начал перевозить людей через перемытый участок. Магдачинский район получил дополнительные автобусы для перевозки людей дальше по марштуру. Сегодня выполнено 26 рейсов, перевезено 380 человек. Транспортную доступность будем обеспечивать и в дальнейшем, вплоть до восстановления дороги», — заверил заместитель председателя правительства Приамурья Алексей Севостьянов.

Он подчеркнул, что в Зее сложилась сложная транспортная ситуация. В целом ликвидация последствий паводка в регионе проходит штатно и без острых ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, остаётся полностью залитым водой село Ивановка в Зейском районе Приамурья. В населённом пункте подтоплены все 77 домов.