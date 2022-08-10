Тбилиси, 10 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Грузии отрицает свою вину в том, что папка с документами грузинского военного была найдена в Лисичанске после боёв за город, сообщает 9 августа mod. gov. ge.

Mod.gov.ge Здание министерства обороны Грузии. Тбилиси

«Мы хотели бы отреагировать на абсурдную и преднамеренную дезинформацию, распространяемую некоторыми партийными СМИ против министерства обороны Грузии и сил обороны, направленную на обман общественности, дискредитацию государственных органов и преследование узкопартийных интересов. В частности, телекомпания «Мтавари архи» выпустила в эфир репортаж, в котором утверждалось, что министерство обороны Грузии якобы продало личные дела офицеров запаса спецслужбам Российской Федерации. Позже, кроме того, «Единое национальное движение» и его партии-сателлиты, основываясь на этой дезинформации, попытались получить политические дивиденды. Эта информация является ложной, и ни одна из частей обвинения не соответствует действительности. В частности, после увольнения военнослужащего из сил обороны его личные дела не хранятся в структурных подразделениях министерства обороны и сил обороны Грузии, а направляются в соответствующие структуры муниципалитета. Личное делоМихаила Камхадзе было отправлено из министерства обороны в комиссариат соответствующего округа и хранится в его первоначальном состоянии. Таким образом, невозможно, чтобы личные дела офицеров запаса исчезли бы из какого-либо ведомства». — говорится в официальном заявлении грузинского военного ведомства.

Министерство обороны обвинило «Единое национальное движение» и телеканал «Мтавари архи» в нежелании дожидаться получения проверенной и точной информации в установленные законом сроки и в распространении ради узкопартийных интересов преднамеренной дезинформации в отношении грузинской армии.

Министерство обороны призвало «некоторые» СМИ и оппозиционных политических лидеров воздержаться от распространения непроверенной информации, создающей напряженность в обществе, когда для этого нет никаких оснований.

Напомним, что после боёв за Лисичанск Народной милицией ЛНР в одном из украинских штабов была обнаружена папка с личным делом грузинского военного, принадлежащая архиву министерства обороны Грузии.