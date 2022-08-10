Благовещенск, 10 августа, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Полностью залито водой село Ивановка в Зейском районе Приамурья. В населённом пункте подтоплены все 77 домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.

пресс-служба МЧС России Паводок в Якутии

Читайте также: Подтопленцам Приамурья помогут деньгами, топливом и продуктами

Залиты водой также 155 приусадебных участков, отсутствует проезд к 28 населённым пунктам. Остаются подтопленными десять отрезков автомобильных дорог и четыре моста. Из Ивановки эвакуированы 117 человек. Для них приготовлен пункт временного размещения, но никто им не воспользовался.

«На подтопленных территориях работают 246 человек, 87 единиц техники, из них 2 ПТС, 10 плавсредств и 2 вертолета МИ-8», — также отметили в правительстве Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области, пострадавшие от паводка, получат не только компенсации, но и овощные наборы, корма для животных, топливо. Кроме того, людям помогут просушить дома и восстановить печи.