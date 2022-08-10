Хайнань, Китай, 10 августа, 2022, 05:19 — ИА Регнум. К северо-восточному побережью южной китайской провинции Хайнань приближается седьмой в этом сезоне тропический шторм «Мулань», в связи с чем Центральная метеорологическая служба Китая 10 августа объявила жёлтый уровень опасности.

News.cn Тропический шторм «Хигос»

По данным ведомства, скорость ветра в центральной части шторма достигает 23 м/с. «Мулань» в настоящее время находится примерно в 40 километрах от северо-восточного побережья Хайнаня. Он продолжает со скоростью до 25 км/час перемещаться в северо-западном направлении к проливу Цюнчжоу, которого может достигнуть днём, и угрожает непогодой прибрежным районам южных провинций Гуандун и Хайнань.

Власти предписывают всем находящимся в опасных районах судам срочно укрыться в портах, а также принимают меры экстренного реагирования на возможные последствия волнений на море, штормового ветра и сильных ливней.

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