Москва, 10 августа, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Более 248 тыс. боеприпасов обнаружили и обезвредили сапёры Вооруженных сил и МЧС России на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил 9 августа глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Mil.ru Саперы за работой

Как указал Мизинцев, российские сапёры продолжают выполнять задачи по разминированию территорий в Донбассе. На сегодняшний день уже проверено более 7500 га территории.

«Всего проверено 7539,61 га территории, 718 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 132,7 км дорог. Обнаружено и обезврежено 248 544 взрывоопасных предмета», — уточнил Мизинцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сапёры из России обезвредили в Донбассе более 220 тысяч взрывоопасных предметов.