Екатеринбург, 10 августа, 2022, 05:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге владелец машины Land Cruiser запер детей внутри на жаре и шёл лечить зубы. Об этом пишут СМИ.

Жара

По данным Е1.ru, инцидент произошёл на улице Данилы Зверева, бывшей Голощёкина. Местные жители обратили внимание на автомобиль, у которого больше часа не замолкал звук сигнализации. И на парковке обнаружили тонированный черный Land Cruiser с номерами «777». Внутри машины были два мальчика. Детей вызволили и дали им воды.

Отец детей вышел и вместе с ними уехал. Полиция начала проверку. Предполагаемый виновник явился в отдел полиции и пояснил, что покинул машину на непродолжительное время, но дети находились на связи с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале уже несколько дней стоит аномальная жара. Напомним, ранее в России уже были случаи гибели детей, находившихся в автомобилях на жаре. Один из последних случаев произошёл в Дагестане. По предварительным данным, девочка и мальчик сами заперлись в машине.