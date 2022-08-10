Вашингтон, 10 августа, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Россия решительно отвергает обвинения Госдепа США в якобы минировании украинской территории, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба российской дипмиссии.

Минобороны России Анатолий Антонов

«Решительно отвергаем данные инсинуации. Bo время переговоров по экспорту зерна международное сообщество уже убедилось, что украинцы сами заминировали прибрежную акваторию Черного моря. Эта практика распространяется на многочисленные социальные и инфраструктурные объекты», — заявил он.

Антонов напомнил, что украинские боевики обстреливают Донецк кассетными боеприпасами с противопехотными минами «Лепесток», на которых подорвались уже несколько мирных жителей. Также Россия фиксировала попытки поджога урожая украинскими военными.

«Нам не перестают приписывать деяния молодчиков из Киева. Давно пришло время правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния, в первую очередь в отношении своего населения», — подчеркнул Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, на противопехотных минах «Лепесток» в Донецкой Народной Республике подорвались 32 мирных жителя. Один из них скончался от полученных ранений.