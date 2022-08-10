Благовещенск, 10 августа, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Жители Амурской области, пострадавшие от паводка, получат не только компенсации, но и овощные наборы, корма для животных, топливо. Кроме того, людям помогут просушить дома и восстановить печи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.

66.mchs.gov.ru Ивдель после паводка

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Объёмы поддержки подтопленцев обозначил на заседании комиссии по ЧС глава региона Василий Орлов. Размер компенсаций из областного бюджета составит 15 тыс. рублей, если жильё не подлежит восстановлению — 30 тыс. Дополнительно будут перечислены 10 тыс. рублей на каждого ребёнка семьям с детьми. Овощные наборы будут включать в себя морковь, свёклу, картофель и капусту.

«Помимо этого, как и в прошлом году, обязательно поможем с топливом, просушкой домов, восстановлением печей и кормами для животных», — подчеркнул Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области сильнее всего от паводка пострадало село Ивановка Зейского района, там подтоплены все дома. Также вода заходила в несколько жилых строений в Тындинском городском округе и Магдагачинском районе.