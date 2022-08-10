Сургут, Югра, 10 августа, 2022, 04:53 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) работники кладбища уличены в продаже бесплатных мест для захоронения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Eli Duke Могила

По версии полицейских, 58-летний начальник ритуальной службы вместе с ответственным за оформление могил работником и двумя смотрителями кладбища продали сургутянке за 75 тыс. рублей место для захоронения родственника. Тем временем услуги по предоставлению земельных участков для погребения умершего предоставляются бесплатно.

Аферу раскрыли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Сургуту. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейские подозревают, что данный случай купли-продажи бесплатных мест на кладбище Сургута был не единичным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии возбуждено уголовное дело в отношении директора кладбища Биробиджана по подозрению во взяточничестве.