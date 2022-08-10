Тбилиси, 10 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Грузии поднялся скандал из-за личного дела грузинского военного, которое было обнаружено во время боёв в Донбассе, сообщает 8 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

George Kvizhinadze Грузинский танец

После освобождения народной милицией ЛНР города Лисичанска, её бойцами в одном из украинских штабов была найдена папка архива министерства обороны Грузии с личным делом грузинского военнослужащего Михаила Камхадзе. Эта папка была показана по телевидению и в интернете.

Сам Камхадзе в интервью телеканалу сказал, что служил в армии в общей сложности 34 года, и в 2016 году ушёл в отставку. Он намеревался продолжить работу в министерстве обороны Грузии в качестве гражданского лица, и именно тогда на него и было заведено обнаруженное в Лисичанске личное дело. Однако, не получив положительного ответа от грузинского военного ведомства, инструктор-артиллерист Камхадзе в 2017 году отправился воевать на Украину, где заключил контракт с украинским министерством обороны. Сам Камхадзе считает, что его личное дело продано сотрудниками архива министерства обороны Грузии российским спецслужбам. По его мнению, сначала предатели из грузинского министерства обороны сообщили российским спецслужбам, что Камхадзе уехал воевать на Украину, а затем по требованию россиян продали им его дело.

Сейчас спецслужбам России и ЛНР известны абсолютно все данные о самом Камхадзе и о всех членах его семьи, в том числе, о месте их жительства и работы в Грузии. Камхаде сказал, что никаких неприятностей со стороны российских спецслужб у него и членов его семьи пока не было, но он уверен, что они скоро появятся.

Бывший начальник грузинского генштаба Вахтанг Капанадзе считает, что к личному делу Камхадзе имели доступ только сотрудники департамента кадров и архива министерства обороны Грузии. В любом случае, независимо от того, каким образом это личное дело попало в руки российских спецслужб, в результате ли халатности, либо злостного умысла, должно быть проведено немедленное и тщательное расследование данного происшествия.

Ещё один экс-начальник генштаба Грузии, Гиги Каландадзе, обвинил в случившемся Службу государственной безопасности Грузии. Как заявил Каландадзе, он уже 10 лет утверждает, что грузинская госбезопасность самым тесным образом сотрудничает с российскими спецслужбами. По мнению генерала, этот инцидент ещё раз ясно показывает, что Грузия, включая её силовые структуры, находится под влиянием России.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили не смог, а его первый заместитель Георгий Вольский в резкой форме не захотел дать журналистам никаких комментариев по поводу случившегося.

Напомним, что грузинские боевики принимают активное участие в войне на Украине с в 2014 года. В настоящий момент известно о 23-х убитых наёмниках из Грузии.