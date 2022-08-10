Энергодар, Украина, 10 августа, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Власти Энергодара уже разработали планы на случай чрезвычайного происшествия на Запорожской АЭС, заявил глава городской администрации Александр Волга.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Планы по эвакуации населения, безусловно, существуют и постоянно уточняются, исходя из текущей обстановки», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики неоднократно предпринимали попытки обстрела Запорожской АЭС. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН 11 августа в связи с атаками украинских войск на атомную электростанцию. Отмечалось, что Москва настаивает на проведении миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.