Екатеринбург, 10 августа, 2022, 04:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ночью 10 августа с места крупного пожара было эвакуировано девять газовых баллонов. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Газовые баллоны

Они находились в ангаре. Также огонь повредил деревянные поддоны. Тушение пожара было осложнено большой горючей загрузкой, низким давлением подачи воды и быстрым распространением огня.

Из-за угрозы взрыва баллонов огнеборцы работали с безопасного расстояния. Разведку осуществляли при помощи беспилотного летательного аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью на Сибирском тракте на промышленной площадке. Его площадь составила 1000 кв. метров. Пожарные уже ликвидировали открытое горение.