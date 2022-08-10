Сеул, 10 августа, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Число жертв наводнений, вызванный сильнейшими за последние 80 лет ливнями в Южной Корее, выросло до 16 человек, сообщает агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По официальным данным, подтверждена гибель девяти человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Отмечается, что наибольшее число погибших зафиксировано в южнокорейской столице Сеуле. Также, по официальным данным, 17 человек пострадали.

Уточняется, что затопленными оказались 2 676 домов, преимущественно, в Сеуле. Эвакуировались из зоны бедствия 1253 человека, еще 570 переместили местные власти в пункты временного размещения.

По данным синоптиков, в ходе ливней за три дня в Южной Корее выпало 525 мм осадков. Это рекордный показатель за прошедшие годы.