Хельсинки, 10 августа, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Полноценными членами НАТО Швеция и Финляндия могут стать уже к июню 2023 года. Такой срок назвал 10 августа финский экс-глава МИД и депутат однопалатного парламента страны Эркки Туомиоя в беседе с изданием «Известия».

Nato.int НАТО

Политик пояснил, что по оценке, которая была дана экспертами в июне 2022 года, процесс ратификации договоров о членстве Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе может занять от четырёх месяцев до года. По мнению Туомиоя, это достаточно точный срок.

Процесс вступления стран-кандидатов в НАТО будет завершён лишь после ратификации протокола о вступлении всеми 30 странами-членами альянса. На сегодняшний день это сделали уже более 20 государств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден подписал протокол о присоединении к блоку НАТО Швеции и Финляндии. США стали 23-й страной, ратифицировавшей протокол о вступлении в альянс этих двух государств.