Вашингтон, 10 августа, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Сотрудники ФБР изъяли сотовый телефон у конгрессмена, который поддерживает экс-президента США Дональда Трампа, республиканца Скотта Пэрри, передает телеканал CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Сегодня утром, когда я путешествовал с семьей, ко мне подошли три агента ФБР и изъяли мой мобильный телефон», — рассказал Перри.

При этом конгрессмен отметил, что не понимает, зачем ФБР понадобился его телефон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФБР провела обыски в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Отмечалось, что в мероприятии принимали участие более ста агентов. В ходе обыска они взломали и личный сейф Трампа. Официальных комментариев о причинах обыска не сообщалось. Ряд СМИ и политиков не исключает, что ФБР искало у Трампа документы, которые экс-президент якобы мог вынести из Белого дома.