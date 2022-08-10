Тюмень, 10 августа, 2022, 04:18 — ИА Регнум. В Тюменской области из-за роста заболеваемости COVID-19 возобновился масочный режим в медицинских учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Sev.gov.ru Масочный режим

Кроме того, возобновлена термометрия на входе в медицинские организации, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук для пациентов и персонала.

Приём пациентов с подозрением на различные острые инфекционные заболевания будет проводиться отдельно. При осмотре и оказании медицинской помощи таким больным медперсонал будет использовать перчатки, респираторы, защитные щитки или очки.

По данным оперативного штаба Тюменской области, в регионе развёрнуто 59 ковидных коек, свободно — 15,3%. Под медицинским наблюдением находится 1584 человек с COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 9 августа за сутки в Тюменской области коронавирус выявили у 164 человек. Это на 37 человек меньше, чем днём ранее. Из общего числа заболевших — 21 ребёнок.