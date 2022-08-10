Токио, 10 августа, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Охрана посольства США в Токио предотвратила попытку бросить в здание дипломатического представительства ёмкость с зажигательной смесью. Об этом 10 августа сообщает газета Yomiuri.

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По данным издания, во время инцидента, который произошёл ещё 8 августа, занимающаяся охраной периметра вокруг посольства США полиция остановила для досмотра подозрительного молодого человека. У приблизившегося к воротам посольства студента частного колледжа был обнаружен самодельный сосуд с зажигательной смесью, который он намеревался бросить на территорию дипмиссии.

Мотивы, по которым 20-летний житель Осаки нашёл в интернете инструкцию по изготовлению зажигательного устройства и планировал совершить свою экстремистскую акцию, пока не сообщается. Ведётся следствие.

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